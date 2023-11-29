Dolar
28.92
Euro
31.77
Altın
2,044.24
ETH/USDT
2,023.90
BTC/USDT
37,718.00
BIST 100
8,009.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester United maçı sonrası RAMS Park’ta basın toplantısı düzenliyor. İstanbul’da gök gürültülü yağış devam ediyor. Sarayburnu’ndan yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dubai'de icra edilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ilk günü, 1 Aralık'ta hitap gerçekleştirmesi, toplantı marjında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, İsrail devlet hesaplarından paylaşılan görüntülere yalanlama
Depremden etkilenen 5 ildeki özel okullarda öğrenim gören 40 bin öğrenciye eğitim desteği verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Kırklareli'nde kirlenen Şeytandere'nin rengi değişti
MGK bildirisi: İsrail, Gazze'de işlediği insanlık dışı suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Filistin halkının arkasında durmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu kabul etti

TEKCE, globaldeki büyüme yolculuğuna 20'nci ofisini Dubai'de açarak devam ediyor

TEKCE, globaldeki büyüme yolculuğuna 20'nci ofisini Dubai'de açarak devam ediyor
Roketsan BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubuyla anlaşma imzaladı

Roketsan BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubuyla anlaşma imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet