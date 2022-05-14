Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,011.40
BTC/USDT
29,468.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Şampiyonu Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunulan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kemal Karadağ   | 14.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Kendi kendimize yeterli olabilmenin teminatı olan, emeğin, üretmenin, alın terinin mesleğini icra eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduğumuz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında yer verdiği görselde, 2022'de çiftçilere 29 milyar lira destek sağlanacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı: Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumun temel direği olan aileyi korumak hepimizin en öncelikli görevidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumun temel direği olan aileyi korumak hepimizin en öncelikli görevidir
Türkiye'den sürdürülebilir kaliteli gıda için 'topraksız ve dikey tarım' hamlesi

Türkiye'den sürdürülebilir kaliteli gıda için 'topraksız ve dikey tarım' hamlesi
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 16-17 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 16-17 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak