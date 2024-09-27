Dolar
34.17
Euro
38.19
Altın
2,650.46
ETH/USDT
2,697.70
BTC/USDT
65,776.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki sahil kenti Hayfa çevresine roketli saldırı düzenleniyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı.

Mustafa Hatipoğlu, Gökçe Karaköse  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemileri selamladı.

Fatih Fırkateyni'ne telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mürettebatın Dolmabahçe Ofisi'nin hemen karşısına demir attığını belirterek, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle İstanbul Boğazı'nda demirlemiş durumdalar. Kendilerini buradan selamlıyorum." ifadesini kullandı.



Türk Deniz Kuvvetleri'nin envantere alınan yerli ve milli platform ve sistemlerle hem bölgesel hem de küresel anlamda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğinin söylenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür ederek, fırkateyni ve bahriyeli kardeşlerini şahsı ve milleti adına bir kez daha selamladı.

İstanbul Boğazı'nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edildi

27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında "TCG ANADOLU" nizam rehberliğinde, fırkateyn, korvet, hücumbot, kurtarma gemisi ve denizaltıdan oluşan toplam 16 yüzer unsur ile İstanbul Boğazı'nda "Denizde Resmi Geçit Töreni" icra edildi.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın Beşiktaş'ta bulunan türbesi, denizcilere özgü bir selamlama şekli olan çımariva ile selamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Preveze Deniz Zaferi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü de tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili bir hazırlığımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih fırkateynini selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nu kabul etti

MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı

MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü
İletişim Başkanlığından BM 79. Genel Kurulu'na özel "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabı

İletişim Başkanlığından BM 79. Genel Kurulu'na özel "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet