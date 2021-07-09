Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır anneleri bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.
Diyarbakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." dedi.
Erdoğan sözlerini şu şeklde devam etti:
"Farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev bu kardeşlerimizle iletişim kurarak gerekirse ayağına giderek davamıza kazandırmaktır. Bu partinin çatısı altında, terörü ve şiddeti övmediği sürece her türlü fikre, her türlü düşünceye, meselesi millet ve memleket olan herkese yer vardır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.