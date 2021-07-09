Euro
10.28
Dolar
8.67
BIST 100
1,380.48
Altın
1,801.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır anneleri bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

09.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır anneleri bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler

Diyarbakır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şeklde devam etti:

"Farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev bu kardeşlerimizle iletişim kurarak gerekirse ayağına giderek davamıza kazandırmaktır. Bu partinin çatısı altında, terörü ve şiddeti övmediği sürece her türlü fikre, her türlü düşünceye, meselesi millet ve memleket olan herkese yer vardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Gönüllüler Faz-3 aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır anneleri bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır anneleri bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacak

Türkiye'nin dört bir yanından gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Diyarbakır'da bir araya gelecek

Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor

Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor

Genç nüfusun yoğun olduğu Diyarbakır, yeni gençlik ve spor yatırımları ile buluşacak

Genç nüfusun yoğun olduğu Diyarbakır, yeni gençlik ve spor yatırımları ile buluşacak
Diyarbakır'da hayvan dostu aile 7 kirpi yavrusunu kaşıkla süt vererek besliyor

Diyarbakır'da hayvan dostu aile 7 kirpi yavrusunu kaşıkla süt vererek besliyor