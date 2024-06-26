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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Mehmet Tosun  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

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