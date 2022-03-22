Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz
Ankara
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Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." dedi.
Erdoğan, Hollanda ile olan ticaret hacmi hakkında, "İlk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya koymamız lazım. Savunma sanayiine yönelik adımlarda NATO üyesi ülkeler olarak dayanışma içerisinde olmamız lazım." dedi.
Odessa'dan sürüklenen mayınlar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MSB her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır. Hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.