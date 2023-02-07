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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor

Zafer Fatih Beyaz   | 07.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine edecek.

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