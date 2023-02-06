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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Coşkun'u arayarak bilgi aldı

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Coşkun'u arayarak bilgi aldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u aradı.

Erdoğan, Coşkun'dan depremle ilgili bilgi aldı.

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