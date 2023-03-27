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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutları vatandaşlara hibe seviyesinde bir usulle teslim ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor." dedi.

27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutları vatandaşlara hibe seviyesinde bir usulle teslim ediliyor Fotoğraf: Murat Kula - AA

Adıyaman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapım süreci başlatılan konut ve köy evi sayısının 56 bin 323'e ulaştığını bildirdi.

"Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz." diye konuştu.

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