Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine ilişkin "Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok." dedi.
Kahramanmaraş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine "Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü yenmekle kalmayacak, bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmata boğanların kirli hesaplarını da bozacağız." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu gerçekten hareketle bu ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerimiz tarafından düzenlenen ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikleri, depremin vurduğu illerimize kaydırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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