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Cumhurbaşkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”ne canlı bağlantı ile katılıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz

19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz ayın başlarında 46 bin konut ve köy evinin anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz." dedi.

Erdoğan, "Ülkede ve dünyada ne yaşanırsa yaşansın hiçbir gündemin bizi deprem bölgesi ile ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak ekonomi programını sabote etmek için çalışanlar var, onları da yakından takip ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönem hem deprem şehirlerimizi hem aynı tehditle yüz yüze olan şehirleri dayanıklı hale getirmek için seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Deprem, siyaset üstü bir konudur. Deprem, ihmale gelmeyecek bir konudur." ifadelerini kullandı.

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