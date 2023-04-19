Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de vatandaşlarla iftar programında buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de düzenlenen iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz. Üç günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı.
(Millet İttifakı) Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar.
Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak.
Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı, diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle dolu iş bilmez adayı olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.