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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınıyor, Sayın Başbakan'a, Danimarka hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, Sayın Başbakan’a, Danimarka hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.


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