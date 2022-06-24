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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

24.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alındı

Muğla
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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