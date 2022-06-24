Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Muğla
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#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunuyor https://t.co/HdhMcK8VM6— AA Canlı (@AACanli) June 24, 2022