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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik." ifadelerini kullanan Erdoğan, gelecek yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarını korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Su yatırımlarına ilişkin bir infografik de paylaşan Erdoğan, "Medeniyetimizin hayat kaynağı olduğunun bilinciyle suyu verimli kullanan, doğru yöneten ve su gibi aziz milletimizle en iyi şekilde buluşturan projelerimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İnfografiğe göre, 21 yılda 479 milyar liralık su yatırımı yapıldı.

716 baraj, 615 HES, 1633 sulama tesisi, 481 gölet ve bent, 302 içme suyu tesisi, 24 atık su tesisi, 5 bin 395 taşkın kontrol tesisi ile 101 yer altı depolaması ve suni besleme yatırımı gerçekleştirildi.

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