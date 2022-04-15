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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Kaan Bozdoğan   | 15.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

Erdoğan, cami girişinde kendisine seslenen iki kadınla bir süre sohbet etti. Taleplerini ileten kadınlar, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan'a bir kız çocuğu "Recep Tayyip Dede" diye seslendi. Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 86 yıl sonra ihya edilerek günümüze kazandırılan ve Ayasofya Yerleşkesi olarak özüne uygun şekilde kullanılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine tahsis edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılış programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

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