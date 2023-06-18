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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitap etti. VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki jandarmalara seslendi: Sizlerin duruşu bu milletin huzuru olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitap ederek "Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. " dedi.

Ahmet Sertan Usul  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki jandarmalara seslendi: Sizlerin duruşu bu milletin huzuru olacaktır

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ziyareti kapsamında Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Üs bölgesindeki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tüm personel adına kutladı.

Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.

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