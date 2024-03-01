Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ve Esvatini Kralı III. Mswati ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ve Esvatini Kralı III. Mswati ile bir araya geldi.
Antalya
Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile de görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü https://t.co/OHX4aAJgWL— AA Canlı (@AACanli) March 1, 2024
Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bütün Afrika ülkeleriyle olduğu gibi Cibuti ile de karşılıklı saygı ve derin ortaklığa dayalı ilişkilerinin sürdüğünü ve derinleştiğini vurguladı.
Görüşmede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'nın tamamına "kazan-kazan" anlayışıyla yaklaştığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.
Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.