Dolar
31.36
Euro
34.02
Altın
2,085.30
ETH/USDT
3,406.50
BTC/USDT
61,760.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ve Esvatini Kralı III. Mswati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ve Esvatini Kralı III. Mswati ile bir araya geldi.

Fırat Taşdemir, Mümin Altaş  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ve Esvatini Kralı III. Mswati ile görüştü

Antalya

Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile de görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bütün Afrika ülkeleriyle olduğu gibi Cibuti ile de karşılıklı saygı ve derin ortaklığa dayalı ilişkilerinin sürdüğünü ve derinleştiğini vurguladı.

Görüşmede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'nın tamamına "kazan-kazan" anlayışıyla yaklaştığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 980 şüpheli yakalandı
Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya'da görüştü
Emine Erdoğan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Forbes ile görüştü
'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda Türk dünyasının yüzyılı olarak görüyoruz'

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ve Esvatini Kralı III. Mswati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ve Esvatini Kralı III. Mswati ile görüştü

BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye konusunda muhalefet, devlet, hükümet bir araya gelmeli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet