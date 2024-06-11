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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı kabul etti

Yıldız Nevin Kasım  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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