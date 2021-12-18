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Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ile Nijer Başbakanını kabul etti

Berk Özkan   | 18.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ile Nijer Başbakanını kabul etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ve Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahamadou'yu kabulünde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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