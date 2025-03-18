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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki hiçbir silah vatan sevgisine galip gelemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez." dedi.

18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki hiçbir silah vatan sevgisine galip gelemez

Ankara

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında, "Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklale aşık bir milletin vatan savunması nasıl olur? İşte Çanakkale, 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

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