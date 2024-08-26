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Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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