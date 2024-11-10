Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yılında andı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."
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Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2024
Malazgirt’ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet diliyorum. pic.twitter.com/HWmMxubUVA