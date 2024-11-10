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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yılında andı.

Merve Yıldızalp  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."

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