Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında sosyal desteği insanımızın hizmetine sunmuş olduk
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında sosyal desteği insanımızın hizmetine sunmuş olduk." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.