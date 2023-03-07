Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunei Darüsselam ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da kuvvetleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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