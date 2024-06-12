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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira'yı kabul etti

Mümin Altaş  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira'yı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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