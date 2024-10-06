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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna-Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Semra Orkan  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna-Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna- Hersek'teki sel felaketine ilişkin, "18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan, AFAD, Kızılay ve TİKA'nın ülkenin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlere uzattığını belirterek, şunları kaydetti:

"18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1050 battaniye, 1130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Erdoğan ayrıca paylaşımda, Bosna- Hersek'teki sel felaketine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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