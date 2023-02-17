Dolar
18.87
Euro
20.07
Altın
1,826.74
ETH/USDT
1,660.00
BTC/USDT
23,790.00
BIST 100
5,012.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic ile bir araya geldi.

Kaan Bozdoğan   | 17.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

Antalya'da yaşayan yabancılar da depremzedelere yardım için seferber oldu
Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım taşıyan bir uçak daha gönderdi
Sivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyor
Deprem bölgesine havadan yardım sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü

Stoltenberg ve Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet