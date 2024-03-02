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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in birlik ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in birlik, huzur ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic, Zeljko Komsic ve Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bosna-Hersek'in birlik, huzur ve istikrarının korunması ve iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin artması için atılan adımların ve her alanda işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.


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