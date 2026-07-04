Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış, istikrar ve refah için kardeş ülkelerle dayanışmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış, istikrar ve refah için kardeş ülkelerle dayanışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk.

Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor.

Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir.

Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.

Pakistan ile enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz."

Pakistan Başbakanı Şerif: Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz

Pakistan Başbakanı Şerif'in konuşmasında ise öne çıkan başlıklar şöyle:

"Pakistan ve Türkiye’nin bir ruh içindeki iki kalp olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye çok zorlu şartlarda tam olarak kararlı şekilde yanımızda olmuştur.

Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. KKTC konusunda bu birlikteliğimiz devam ettireceğiz. Uzun zamandır bu tutumu ortaya koymaktayız.

Sonsuz taahhüdümüzü yeniliyoruz. Türkiyenin başarısı Pakistan’ın başarısıdır. Pakistan’ın ilerlemesi Türkiye’nin ilerlemesidir."