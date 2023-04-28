Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da tarafları barış görüşmelerine davet etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için BM ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da tarafları barış görüşmelerine davet etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için BM ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
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