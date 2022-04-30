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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan   | 30.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in doğum gününü de tebrik etti.

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