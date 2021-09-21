Dolar
8.63
Euro
10.12
Altın
1,775.15
ETH/USDT
2,817.70
BTC/USDT
41,380.00
BIST 100
1,385.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenen Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret etti.

Betül Yürük   | 21.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

New York

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabının ardından, BM bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu.

BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 5 binin altında seyrediyor
Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
AB, Kovid-19'la mücadele için antikor ilacı alım sözleşmesi yaptı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti

BM: Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 4 göçmenin donarak ölmesi şok edici

Japonya'dan Kovid-19'a karşı mücadelede 'aşıya adil erişim' vurgusu

İklim Zirvesinde dünyanın büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu çağrısı

İklim Zirvesinde dünyanın büyük ekonomilerine yıllık 100 milyar dolar iklim fonu çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek
BM, gelecek hafta Genel Kurul Görüşmelerine katılacak liderlere aşı zorunluğunu kararından geri adım attı

BM, gelecek hafta Genel Kurul Görüşmelerine katılacak liderlere aşı zorunluğunu kararından geri adım attı