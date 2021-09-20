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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur." dedi.

20.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur." ifadelerini kullandı.

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