Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti. Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Gaarder, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gaarder'in, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dumont, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Dumont'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.