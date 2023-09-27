Dolar
27.31
Euro
28.73
Altın
1,884.53
ETH/USDT
1,595.00
BTC/USDT
26,194.00
BIST 100
8,261.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti. Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Gaarder, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gaarder'in, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dumont, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dumont'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Göktaş: Devlet korumasındaki 1017 arkadaşımız kamudaki görevine başlıyor
Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı
THK "ambulans helikopterleri"nin satışında son söz mahkemenin

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde tüm şehitleri rahmetle yad etti

Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Zengezur ve Laçin'i barış koridoru haline getirerek açmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Zengezur ve Laçin'i barış koridoru haline getirerek açmaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet