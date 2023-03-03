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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içinde konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli, güvenli yapının inşasını tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız." dedi.

03.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içinde konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli, güvenli yapının inşasını tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BAE ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması) Ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.

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