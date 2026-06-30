Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirmek, tercihten öte zorunluluktur.

Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 75 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz.

Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır.

Bizim tarihimizde Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Bunu en iyi Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye iftira atanlar bilir.

Kökenimiz, mezhebimiz farklı olabilir ama aynı devletin vatandaşıyız, aynı vatanın evlatlarıyız. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasından rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz.

Ana muhalefet içindeki çatışmanın kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi çok büyük yanlıştır.

Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı, hele hele istismara tevessül etmemelidir.

Nifak siyaseti bu ülkeye sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına müsaade etmeyiz.

(TÜİK verileri) Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz.

Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost ve kardeş ülke Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz."