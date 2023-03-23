Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.