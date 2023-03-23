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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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