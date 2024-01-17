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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Kültür Merkezi'nde ''Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması''nda konuşuyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) uzay aracının bu gece 01.11'de fırlatılması planlanıyor. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yayındayız.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Mehmet Tosun  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

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