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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Ali Kemal Akan   | 25.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

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