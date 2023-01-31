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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 31.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye başsağlığı 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, babası Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, başta Sayın Destici olmak üzere ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan BBP Genel Başkanı Destici'ye taziye 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi arayarak, babasının vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin muhterem babası Ali İhsan Destici'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Destici'yi arayarak üzüntümü ve taziyelerimi ilettim. Merhuma Cenab'ı Hakk'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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