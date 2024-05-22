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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı güçler, Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı güçler, tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez." dedi.

22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı güçler, Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz. Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşine sırtını dönenlerden, 'bana ne' diyenlerden, 'her koyun kendi bacağından asılır' diyenlerden olamayız. Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir. Batılı güçler, tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi, Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katiamların durmasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Norveç, Finlandiya ve İspanya'nın, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

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