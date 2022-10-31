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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, aileyi de korumayı hedefliyoruz

31.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, aileyi de korumayı hedefliyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.


Anayasa değişikliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Anayasa değişikliği) Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun, bu örgütlerin tamamı, dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır." diye konuştu.

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