Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, aileyi de korumayı hedefliyoruz
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
Anayasa değişikliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Anayasa değişikliği) Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz." dedi.
Erdoğan, "Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun, bu örgütlerin tamamı, dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.