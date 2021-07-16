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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Berk Özkan   | 16.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından, Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında makam aracını durdurarak incelemelerde bulundu.

Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne geçti.

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