Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,752.50
BTC/USDT
27,528.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen sanayicilerle istişare toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde inşa çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından aracında kendisine uzatılan bir kız bebeği sevdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Varank, depremlerden etkilenen Gölbaşı ve Besni'deki sanayi tesislerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
THY'nin Düsseldorf uçuşları da Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti
Malatya'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden deprem bölgelerinden ayrılmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden deprem bölgelerinden ayrılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet