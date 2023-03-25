Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu.
İstanbul
Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde inşa çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından aracında kendisine uzatılan bir kız bebeği sevdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.