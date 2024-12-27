Dolar
35.21
Euro
36.71
Altın
2,617.09
ETH/USDT
3,357.40
BTC/USDT
94,512.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.

Büşra Nur Yılmaz  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Balıkesir

Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne geçti.

Önceki gün okul servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, ziyaretin ardından hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünden Temel Özel Harekat Kursu duyurusu
Adalet Bakanlığı DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine izin verdi
İstanbul'da yılbaşında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de insanlık sınavını yüz akıyla verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet