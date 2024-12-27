Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastanede tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.
Balıkesir
Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne geçti.
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Önceki gün okul servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, ziyaretin ardından hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.