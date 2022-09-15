Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2022
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/kjGZdYOOA1