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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar arasındaki metro hattının açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Mustafa Hatipoğlu  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar arasındaki metro hattının açılışını yapacak

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.

Hattaki 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürerken, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

Metro hattında Bağcılar Kirazlı-Molla Gürani-Yıldıztepe-İlkyuva-Haznedar-İncirli-Özgürlük Meydanı-Bakırköy Sahil istasyonları yer alıyor.


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