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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve memur konfederasyonlarını kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarını kabul edecek.

Mehmet Tosun, Özcan Yıldırım   | 22.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve memur konfederasyonlarını kabul edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 16.00'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alacağı belirtildi.

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