Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve memur konfederasyonlarını kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarını kabul edecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 16.00'da başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.