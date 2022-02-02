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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor

02.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin, "Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." dedi.

"(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün." diyen Erdoğan, "Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz." diye konuştu.

Erdoğan, "Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz." dedi.

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